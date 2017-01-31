У Дніпрі створили мобільний додаток для пожежних-добровольців
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 31 січня. УНН. У Дніпрі створили робочу групу із запуску пілотної групи добровольців-вогнеборців та спеціальний мобільний додаток для волонтерів-пожежників. Інформує УНН-Центр із посиланням на “Урядовий портал”.
Так, навесні у Дніпрі розпочнуться тренінги з підготовки добровольців до надання допомоги постраждалим (зокрема і першої домедичної) та проведення профілактичної роботи.
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Зазначимо, що в бюджет на 2017 рік закладені кошти для будування та обладнання у Дніпрі трьох нових пожежних депо. Вже представлені макети та конструктивні розрахунки для їх будування.
Також створено мобільний додаток для пожежних-добровольців, який допоможе інформувати добровольців про виникнення надзвичайних ситуацій в місті та сприятиме налагодженню взаємодії волонтерів з пожежно-рятувальними підрозділами міста. У разі виникнення необхідності під час ліквідації пожеж та інших надзвичайних подій Служба порятунку за допомогою веб-порталу буде направляти повідомлення для збору добровольців, які зареєстровані у загальній базі.
Також їм на мобільні телефони буде передаватися додаткова інформація про події та надаватимуться навігаційні маршрути для оперативного прибуття.