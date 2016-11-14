В Госгеонедрах назвали основные причины дефицита квалифицированных геологов в стране

Так, по данным ведомства, на сегодня в геологической отрасли выросла доля лиц пенсионного возраста и одновременно уменьшилась доля персонала экономически активной возрастной категории до 40 лет, особенно в государственных организациях.

В то же время, в Госгеонедрах рассказали, что является причинами дефицита высококвалифицированных геологических кадров:

- отсутствие мотивационных стимулов и недостаточный имидж профессии геолога для привлечения молодых и талантливых кадров и, как следствие, изменение возрастной структуры в сторону преобладания предпенсионных и пенсионных групп;

- недостаточное взаимодействие учебных заведений с производственными геологическими организациями и компаниями-недропользователями;

- отсутствие системы повышения квалификации кадров с учетом новых потребностей развития геологической отрасли;

- отсутствие современных механизмов управления кадровым обеспечением геологической отрасли, способных эффективно прогнозировать и удовлетворять спрос в специалистах геологического профиля в условиях современного рынка труда;

- в перечне отраслей знаний и специальностей, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования не предусмотрено такое направление подготовки как "Геология".

В ведомстве также отметили, что изменения в геологической отрасли возможны при надлежащей подготовке молодежи, способной работать в новых условиях и с новыми технологиями.

"Динамические изменения в украинском обществе, в том числе в геологической отрасли, невозможны без реформирования системы образования, ведь главной задачей является подготовка молодежи, способной работать в новых условиях, с новыми технологиями для процветания нашего государства", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УНН, из-за кризиса отрасли, геологи работают 30-40% своего рабочего времени.

По словам ученого, директора ГУ "Институт геохимии окружающей среды НАН Украины" Георгия Лисиченко, ситуация с подготовкой геологов в Украине - критическая.

Так, он объяснил, что геологическая отрасль в последние годы в нашей стране стала совсем непопулярна и те геологи, которые набирались в вузы, они фактически не находили работы по специальности, поскольку отрасль совсем не имела средств на развитие. А в 2016 году ситуация была доведена просто до кризисных показателей, ведь все геологические вузы и факультеты, а они есть и в Киевском, Львовском, Харьковском университетах, в Горном университете в Днепре и других городах вместе на бюджет набрали всего 67 студентов.

Ученые убеждены, что игнорирование проблем геологической науки грозит Украине потерей целых отраслей.