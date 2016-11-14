В Госгеонедрах назвали основные причины дефицита квалифицированных геологов в стране

ukru
15 марта, 19:03 • 110768 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153971 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129832 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122932 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108462 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103371 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100040 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 129203 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 129553 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127580 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

16 марта, 05:29 • 77573 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

16 марта, 06:06 • 63400 просмотра
Ночная атака на Чернигов: зафиксированы разрушенные дома, но без жертв

Ночная атака на Чернигов: зафиксированы разрушенные дома, но без жертв

16 марта, 06:55 • 23826 просмотра
Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

16 марта, 07:37 • 36541 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

10:49 • 48801 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 129203 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 128878 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 265161 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 294377 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 230546 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

13:56 • 5153 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 107092 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 129553 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 113045 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 130221 просмотра
Актуальное
В Госгеонедрах назвали основные причины дефицита квалифицированных геологов в стране

В Госгеонедрах назвали основные причины дефицита квалифицированных геологов в стране

Киев • УНН

 • 13139 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. За последние годы обеспеченность организаций геологической отрасли молодыми специалистами снизилась, в то же время наблюдается тенденция оттока кадров из отрасли. Об этом в ответе на запрос УНН сообщили в Государственной службе геологии и недр Украины.

Так, по данным ведомства, на сегодня в геологической отрасли выросла доля лиц пенсионного возраста и одновременно уменьшилась доля персонала экономически активной возрастной категории до 40 лет, особенно в государственных организациях.

В то же время, в Госгеонедрах рассказали, что является причинами дефицита высококвалифицированных геологических кадров:

- отсутствие мотивационных стимулов и недостаточный имидж профессии геолога для привлечения молодых и талантливых кадров и, как следствие, изменение возрастной структуры в сторону преобладания предпенсионных и пенсионных групп;

- недостаточное взаимодействие учебных заведений с производственными геологическими организациями и компаниями-недропользователями;

- отсутствие системы повышения квалификации кадров с учетом новых потребностей развития геологической отрасли;

- отсутствие современных механизмов управления кадровым обеспечением геологической отрасли, способных эффективно прогнозировать и удовлетворять спрос в специалистах геологического профиля в условиях современного рынка труда;

- в перечне отраслей знаний и специальностей, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования не предусмотрено такое направление подготовки как "Геология".

В ведомстве также отметили, что изменения в геологической отрасли возможны при надлежащей подготовке молодежи, способной работать в новых условиях и с новыми технологиями.

"Динамические изменения в украинском обществе, в том числе в геологической отрасли, невозможны без реформирования системы образования, ведь главной задачей является подготовка молодежи, способной работать в новых условиях, с новыми технологиями для процветания нашего государства", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УНН, из-за кризиса отрасли, геологи работают 30-40% своего рабочего времени.

По словам ученого, директора ГУ "Институт геохимии окружающей среды НАН Украины" Георгия Лисиченко, ситуация с подготовкой геологов в Украине - критическая.

Так, он объяснил, что геологическая отрасль в последние годы в нашей стране стала совсем непопулярна и те геологи, которые набирались в вузы, они фактически не находили работы по специальности, поскольку отрасль совсем не имела средств на развитие. А в 2016 году ситуация была доведена просто до кризисных показателей, ведь все геологические вузы и факультеты, а они есть и в Киевском, Львовском, Харьковском университетах, в Горном университете в Днепре и других городах вместе на бюджет набрали всего 67 студентов.

Ученые убеждены, что игнорирование проблем геологической науки грозит Украине потерей целых отраслей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы