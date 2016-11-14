У Держгеонадрах назвали основні причини дефіциту кваліфікованих геологів у країні

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 21189 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 42034 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 65960 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 136718 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 199958 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 190738 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211452 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196888 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152249 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153016 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.3 м/с
92 %
750 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

У Польщі назвали ще одну причину, чому не відправлять військовий контингент в Україну

2 квітня, 14:05 • 35238 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

2 квітня, 14:21 • 75256 перегляди

Ворог вдарив по підприємству у Кривому Розі - ОВА

2 квітня, 14:32 • 25735 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

2 квітня, 15:57 • 53853 перегляди

У Білому домі визнали, що Трамп не зможе забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня – ЗМІ

2 квітня, 17:14 • 32652 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 478927 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 316105 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 378377 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 490124 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 734481 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 123840 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 183459 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 126279 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161165 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184356 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

У Держгеонадрах назвали основні причини дефіциту кваліфікованих геологів у країні

У Держгеонадрах назвали основні причини дефіциту кваліфікованих геологів у країні

Київ • УНН

 • 13139 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. За останні роки забезпеченість організацій геологічної галузі молодими фахівцями знизилася, водночас спостерігається тенденція відтоку кадрів із галузі. Про це у відповіді на запит УНН повідомили у Державній службі геології та надр України.

Так, за даними відомства, на сьогодні у геологічній галузі зросла частка осіб пенсійного віку і одночасно зменшилася частка персоналу економічно активної вікової категорії до 40 років, особливо у державних організаціях.

Водночас, у Держгеонадрах розповіли, що є причинами дефіциту висококваліфікованих геологічних кадрів:

- відсутність мотиваційних стимулів і недостатній імідж професії геолога для залучення молодих і талановитих кадрів і, як наслідок, зміна вікової структури в бік переважання перед пенсійних і пенсійних груп;

- недостатня взаємодія навчальних закладів з виробничими геологічними організаціями та компаніями-надрокористувачами;

- відсутність системи підвищення кваліфікації кадрів з урахуванням нових потреб розвитку геологічної галузі;

- відсутність сучасних механізмів управління кадровим забезпеченням геологічної галузі, здатних ефективно прогнозувати і задовольняти попит у фахівцях геологічного профілю в умовах сучасного ринку праці;

- у переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти не передбачено такий напрямок підготовки як "Геологія".

У відомстві також наголосили на тому, що зміни у геологічній галузі можливі за належної підготовки молоді, яка спроможна працювати у нових умовах та із новими технологіями.

"Динамічні зміни в українському суспільстві, у тому числі в геологічній галузі, є неможливими без реформування системи освіти, адже головним завданням є підготовка молоді, спроможної працювати у нових умовах, з новими технологіями задля процвітання нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, через кризу галузі, геологи працюють 30-40% свого робочого часу.

За словами науковця, директора ДУ “Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України” Георгія Лисиченко, ситуація з підготовкою геологів в Україні - критична.

Так, він пояснив, що геологічна галузь за останні роки в нашій країні стала зовсім непопулярна і ті геологи, які набиралися до вишів, вони фактично не знаходили роботи за спеціальністю, оскільки галузь зовсім не мала коштів на розвиток. А в 2016 році ситуація була доведена просто до кризових показників, адже всі геологічні вузи і факультети, а вони є і в Київському, Львівському, Харківському університетах, в Гірничому університеті в Дніпрі та інших містах разом на бюджет набрали усього 67 студентів.

Науковці переконані, що ігнорування проблем геологічної науки загрожує Україні втротою цілих галузь.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Bitcoin
$84,858.00
Золото
$3,194.60
Tesla
$280.94
Brent
$73.80
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,867.08