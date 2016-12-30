В Госгеонедра озвучили, сколько средств поступит в госбюджет от продажи спецразрешений 2016
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. 420 млн грн поступит в госбюджет от продажи спецразрешений. Об этом в эфире "5 канала" заявил и.о. главы Государственной службы геологии и недр Украины Николай Бояркин, передает УНН.
"Это больше 420 000 000 гривен при 260 млн плановых. Почти в два раза превысили план ", - сказал он.
М. Бояркин добавил: "2015 был не очень хорошим и мы знаем почему. 2016-й - благодаря работе, открытости, мероприятия инвестора действительно стал более успешным. Будем надеяться, что 2017-й будет еще более успешным, но говорить о каких-то конкретных цифрах невозможно сейчас, потому что мы не знаем, сколько спецразрешений выдано, за какие средства и какие это будут спецразрешения ".