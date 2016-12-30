У Держгеонадра озвучили, скільки коштів надійде до Держбюджету від продажу спецдозволів 2016 року
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. 420 млн грн надійде у Держбюджет від продажу спецдозволів. Про це в ефірі “5 каналу” заявив т.в.о. голови Державної служби геології та надр України Микола Бояркін, передає УНН.
“Це більше 420 мільйонів гривень при 260 мільйонів планових. Майже в два рази перевищили план”, — сказав він.
М. Бояркін додав: “2015 рік був не дуже гарним і ми знаємо чому. 2016-й — завдяки роботі, відкритості, заходу інвестора дійсно став більш успішним. Будемо сподіватися, що 2017-й буде ще успішнішим, але говорити про якісь конкретні цифри неможливо зараз, тому що ми не знаємо, скільки буде спецдозволів видано, за які кошти та які це будуть спецдозволи”.