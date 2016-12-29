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В Госдуме РФ решение о закрытии дипмиссий назвали агонией команды Б.Обамы

В Госдуме РФ решение о закрытии дипмиссий назвали агонией команды Б.Обамы

Киев • УНН

 • 8456 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Решение США о закрытии дипмиссий РФ и высылке российских дипломатов напоминает агонию команды Барака Обамы. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"Это действительно очень тревожные новости. Это все напоминает какую-то агонию команды Обамы, которая пытается создать трудности для выстраивания отношений нашего руководства с новой администрацией США, с (Дональдом) Трампом. Создает ему дополнительные трудности, которые ему потом придется преодолевать", - сказал О.Чепа.

Напомним, президент США Барак Обама подписал указ о новых санкциях в отношении России .

Как заявили в американском Минфине, ограничения коснутся шести человек и пяти российских организаций, включая ФСБ.

Американские власти также вышлют из страны 35 российских дипломате в течение 72 часов.

Украинские Национальные Новости

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