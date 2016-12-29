У Держдумі РФ рішення про закриття дипмісій назвали агонією команди Б.Обами
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Рішення США про закриття дипмісій РФ і висилку російських дипломатів нагадує агонію команди Барака Обами. Про це заявив заступник голови комітету Держдуми з міжнародних справ Олексій Чепа, передає УНН із посиланням на РІА "Новости".
"Це дійсно дуже тривожні новини. Це все нагадує якусь агонію команди Обами, яка намагається створити труднощі для вибудовування відносин нашого керівництва з новою адміністрацією США, з (Дональдом) Трампом. Створює йому додаткові труднощі, які йому потім треба буде долати", - сказав О.Чепа.
Нагадаємо, президент США Барак Обама підписав указ про нові санкції щодо Росії.
Як заявили в американському Мінфіні, обмеження торкнуться шести осіб і п'яти російських організацій, включаючи ФСБ.
Американська влада також вишле з країни 35 російських дипломатів протягом 72 годин.