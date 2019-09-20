В Госбюджете-2020 сократили расходы на субсидии из расчета на проведение верификации - Корниенко
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. В проекте Государственного бюджета на следующий год заложено меньше средств на субсидии, поскольку правительство планирует провести верификацию получателей субсидий. Об этом заявил заместитель председателя фракции “Слуга народа” Александр Корниенко журналистам в кулуарах ВРУ, передает корреспондент УНН.
“Сейчас мы будем принимать механизм верификации субсидий — в этой сфере тоже надо порядок навести, чтобы их получали те, кому они реально надо”, — отметил Корниенко, отвечая на вопрос, почему расходы на субсидии в проекте бюджета на следующий год сокращены по сравнению с текущим годом.
При этом представитель Кабмина в парламенте Ирина Верещук отметила, что правительству вообще следует отказаться от субсидирования, установив такую цену на коммунальные услуги, которую смогут платить граждане Украины.
“Мы должны разобраться, что легче — субсидировать или снизить цену на газ. Я считаю, что легче снизить цену на газ — она должна быть справедливой и посильной, чем каждый раз выделять субсидии, потом брать контролирующие органы, которые будут искать недобросовестных субсидиантив”, — отметила Верещук.
Напомним, в проекте Государственного бюджета на 2020 год заложено достаточно средств для всех получателей субсидий — почти 47,63 млрд грн. Об этом заявила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская.