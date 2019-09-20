У Держбюджеті-2020 скоротили видатки на субсидії з розрахунку на проведення верифікації - Корнієнко
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. У проекті Державного бюджету на наступний рік закладено менше коштів на субсидії, оскільки уряд планує провести верифікацію одержувачів субсидій. Про це заявив заступник голови фракції “Слуга народу” Олександр Корнієнко журналістам в кулуарах ВРУ, передає кореспондент УНН.
“Зараз ми будемо ухвалювати механізм верифікації субсидій — у цій сфері теж треба лад навести, щоб їх отримували ті, кому вони реально треба”, — зазначив Корнієнко, відповідаючи на запитання, чому видатки на субсидії у проекті бюджету на наступний рік скорочені в порівнянні з поточним роком.
При цьому представник Кабміну в парламенті Ірина Верещук зазначила, що урядові взагалі слід відмовитись від субсидіювання, встановивши таку ціну на комунальні послуги, яку зможуть платити громадяни України.
“Ми маємо розібратися, що легше — субсидіювати або знизити ціну на газ. Я вважаю, що легше знизити ціну на газ — вона має бути справедливою і посильною, ніж кожного разу виділяти субсидії, потім брати контролюючі органи, які будуть шукати недобросовісних субсидіантів”, — зазначила Верещук.
Нагадаємо, у проекті Державного бюджету на 2020 рік закладено достатньо коштів для всіх отримувачів субсидій — майже 47,63 млрд грн. Про це заявила міністр соціальної політики України Юлія Соколовська.