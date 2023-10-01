В Черном море на боевом дежурстве выведены 4 вражеских корабля - ВМС ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. По состоянию на утро воскресенья в Черном море на боевом дежурстве находится 4 вражеских корабля. Об этом сообщили в Военно-морских силах ВС Украины, передает УНН.
Детали
Также в Азовском и Средиземном морях находятся по 1 вражескому кораблю.
За прошедшие сутки, в интересах рф, проход Керчь-Еникальским проливом осуществили:
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- в Азовское море – 26 судов, из них 9 двигались из пролива Босфор;
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- в Черное море - 13 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор.
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Отмечается, что рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море, выключая системы автоматической идентификации на гражданских судах в акватории Азовского моря.
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