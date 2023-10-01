У Чорному морі на бойовому чергуванні виведені 4 ворожі кораблі – ВМС ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Станом на ранок неділі у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 4 ворожі кораблі. Про це повідомили у Військово-морських силах ЗС України, передає УНН.
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Також в Азовському та Середземному морях перебувають по 1 ворожому кораблі.
За минулу добу, в інтересах рф, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
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- до Азовського моря – 26 суден, з них 9 рухались з протоки Босфор;
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- до Чорного моря - 13 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
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Зазначається, що рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
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