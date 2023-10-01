У Чорному морі на бойовому чергуванні виведені 4 ворожі кораблі – ВМС ЗСУ

Деталі

Також в Азовському та Середземному морях перебувають по 1 ворожому кораблі.

За минулу добу, в інтересах рф, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:



до Азовського моря – 26 суден, з них 9 рухались з протоки Босфор;



до Чорного моря - 13 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.



Зазначається, що рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: росія постійно глушить GPS–зв’язок у територіальних водах Румунії