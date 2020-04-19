В Британии зарегистрировали 596 новых смертей из-за COVID-19, уже более 120 тыс. человек инфицированы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Министерство здравоохранения Великобритании сообщило в воскресенье о 596 летальных случаях за сутки из-за коронавирусной болезни, тем самым увеличив общее количество умерших до более 16 000. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
"Британия сообщила о 596 смертях от COVID-19 в больницах в повседневном обновлении в воскресенье. Таким образом общее количество смертей увеличилось до более 16 000", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что общее количество смертей в Великобритании может быть куда более высшим, поскольку ее ежедневные показатели не включают случаи смерти вне больниц в спецучреждениях, таких как дома для престарелых. По данным Национального фонда по уходу, представительного органа в сфере социального обслуживания пожилых людей, за неделю до этого - по состоянию на 13 апреля погибли около 2500 человек в таких учреждениях.
При этом, власти продолжают форсированно тестировать население на коронавирус. Правительство Великобритании ставит себе целью осуществлять по 100 тысяч тестов в день. Министерство здравоохранения сообщило, что в субботу было проведено 21 626 тестов.
По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США), по состоянию на 20:00, в Великобритании зафиксировано 16 095 летальных случаев и 121 168 случаев инфицирования коронавирусом.
Как сообщалось ранее в УНН, количество смертей из-за COVID-19 в мире превысило 162 тысячи.