У Британії зареєстрували 596 нових смертей через COVID-19, вже понад 120 тис. осіб інфіковані
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Міністерство охорони здоров'я Великої Британії повідомило у неділю про 596 летальних випадків за добу через коронавірусну хворобу, тим самим збільшивши загальну кількість померлих до понад 16 тисяч. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.
"Британія повідомила про 596 смертей від COVID-19 у лікарнях у своєму щоденному оновленні у неділю. Таким чином загальна кількість смертей збільшилась до понад 16 тисяч", - йдеться у повідомленні.
Зазначається також, що загальна кількість смертей у Великій Британії може бути вищою, оскільки її щоденні показники не включають випадки смерті поза лікарнями в спецустановах, таких як будинки для престарілих. За даними Національного фонду з догляду, представницького органу у сфері соціального обслуговування літніх людей, за тиждень станом на 13 квітня, померло близько 2500 людей у таких установах.
При цьому, влада продовжує форсовано тестувати населення на коронавірус. Уряд Британії ставить собі за ціль здійснювати по 100 тисяч тестів на день. Міністерство охорони здоров'я повідомило, що в суботу було проведено 21 626 тестів.
За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США), станом на 20:00, у Великій Британії зафіксовано 16 095 летальних випадків та 121 168 випадків інфікування коронавірусом.
Як повідомлялося раніше в УНН, кількість смертей через COVID-19 у світі перевищила 162 тисячі.