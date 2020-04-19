У Британії зареєстрували 596 нових смертей через COVID-19, вже понад 120 тис. осіб інфіковані

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Міністерство охорони здоров'я Великої Британії повідомило у неділю про 596 летальних випадків за добу через коронавірусну хворобу, тим самим збільшивши загальну кількість померлих до понад 16 тисяч. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.