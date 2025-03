В Британии от коронавируса привили почти половину взрослого населения

Детали

В Великобритании половина взрослых получила, как минимум первую дозу вакцины, заявил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок. Накануне в стране сделали рекордные 660 276 прививок в сутки, сообщил министр.

"Я рад сообщить, что в настоящее время мы привили половину всех взрослых в Великобритании. Вакцина - это национальная история успеха и наш выход из этой пандемии", - добавил он.

Yesterday we vaccinated more people than any day yet.



I'm delighted to be able to say that we've now vaccinated HALF of all adults in the UK



The vaccine is a national success story & our way out of this pandemic.



When you get the call, get the jab. pic.twitter.com/hGX0nrRsYV

- Matt Hancock (@MattHancock) March 20, 2021

Добавим

В Соединенном Королевстве вакцинируют граждан препаратами от Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. Страна первой в мире начала кампанию по иммунизации - 8 декабря 2020 года.

В мире, по данным Bloomberg, сделали уже более 420 млн прививок, кампании стартовали в 133 странах мира.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании коронавирус подтвердили почти у 4,3 млн человек, умерло 126,2 тыс. больных. Страна занимает пятое место в мире по темпам распространения инфекции.