У Британії від коронавірусу прищепили майже половину дорослого населення

Деталі

У Великій Британії половина дорослих отримала, як мінімум першу дозу вакцини, заявив міністр охорони здоров'я країни Метт Хенкок. Напередодні в країні зробили рекордні 660 276 щеплень за добу, повідомив міністр.

"Я радий повідомити, що в даний час ми прищепили половину всіх дорослих у Великій Британії. Вакцина - це національна історія успіху і наш вихід з цієї пандемії", - додав він.

Yesterday we vaccinated more people than any day yet.



I'm delighted to be able to say that we've now vaccinated HALF of all adults in the UK



The vaccine is a national success story & our way out of this pandemic.



When you get the call, get the jab. pic.twitter.com/hGX0nrRsYV

— Matt Hancock (@MattHancock) March 20, 2021

Додамо

У Сполученому Королівстві вакцинують громадян препаратами від Pfizer/BioNTech і AstraZeneca. Країна першою в світі почала кампанію з імунізації - 8 грудня 2020 року.

У світі, за даними Bloomberg, зробили вже понад 420 млн щеплень, кампанії стартували в 133 країнах світу.

За даними американського Університету Джонса Хопкінса, в Великій Британії коронавірус підтвердили майже у 4,3 млн осіб, померло 126,2 тис. хворих. Країна займає п'яте місце в світі за темпами розповсюдженням інфекції.