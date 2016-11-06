В Болгарии экзит-полы свидетельствуют о лидерстве социалиста Р.Радева
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. По данным опросов, по итогам первого тура выборов президента Болгарии лидирует Румен Радев, который выступает за более тесные связи с Москвой. Судьба выборов, скорее всего, решится во втором туре, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
Генерал в отставке Р.Радев, который выступает за более тесные связи с Россией и баллотируется от оппозиционной Болгарской социалистической партии, в первом туре президентских выборов в воскресенье, 6 ноября, опережает свою соперницу - главу парламента Болгарии и юриста из партии "Граждане за европейское развитие Болгарии "(ГЕРБ) Цецку Цачеву.
Об этом свидетельствуют данные экзит-полов, обнародованные агентством Alpha Research и международной ассоциацией Gallup International.
По их информации, Р. Радев пока лидирует, набрав 24,8-26,7 процента. Цачева, кандидатуру которой поддерживает премьер-министр страны Бойко Борисов, набирает 22,5-23,5 процента.
Поскольку в первом туре никто из кандидатов, вероятно, не получит более половины голосов, понадобится второй тур, в который выйдут соперники, занявшие первое и второе места. Он состоится 13 ноября.
Как сообщал УНН, сегодня, 6 ноября, в Болгарии стартовали президентские выборы . На пост главы государства зарегистрировался 21 кандидат, страна выбирает между проевропейским и пророссийским кандидатами.