У Болгарії екзитполи свідчать про лідерство соціаліста Р.Радєва
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. За даними опитувань, за підсумками першого туру виборів президента Болгарії лідирує Румен Радев, який виступає за тісніші зв'язки з Москвою. Доля виборів, швидше за все, вирішиться у другому турі, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Генерал у відставці Р.Радев, який виступає за тісніші зв’язки з Росією і балотується від опозиційної Болгарської соціалістичної партії, в першому турі президентських виборів у неділю, 6 листопада, випереджає свою суперницю — голови парламенту Болгарії і юриста з партії “Громадяни за європейський розвиток Болгарії” (ГЕРБ) Цецку Цачеву.
Про це свідчать дані екзитполів, оприлюднені агентством Alpha Research і міжнародною асоціацією Gallup International.
За їх інформацією, Р. Радев поки лідирує, набравши 24,8-26,7 відсотка голосів. Цачева, кандидатуру якої підтримує прем’єр-міністр країни Бойко Борисов, набирає 22,5-23,5 відсотка голосів.
Оскільки в першому турі ніхто з кандидатів, ймовірно, не отримає більше половини голосів, знадобиться другий тур, в який вийдуть суперники, які посіли перше і друге місця. Він відбудеться 13 листопада.
Як повідомляв УНН, сьогодні, 6 листопада, у Болгарії стартували президентські вибори. На пост голови держави зареєструвався 21 кандидат, країна обирає між проєвропейським та проросійським кандидатами.