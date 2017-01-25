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В Беларуси у наркокурьеров нашли похищенную из музея картину И.Шишкина

В Беларуси у наркокурьеров нашли похищенную из музея картину И.Шишкина

Киев • УНН

 • 8073 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. В Беларуси у наркокурьеров нашли похищенную из Вьязниковского музея РФ картину Ивана Шишкина "Лес. Елки". Об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси, передает УНН.

Как отмечается, белорусским правоохранителям было известно, что в январе этого года планируется поставка партии наркотиков из России и возвращение в Москву неустановленной дорогой картины. Задержание курьеров состоялось 16 января, когда наркотики прибыли в Беларусь.

В гараже, который арендовал соучастник этого криминального бизнеса, правоохранители нашли 552 таблетки экстази, около 250 г кокаина и более 300 г гашиша. А в автомобиле курьеров оперативники обнаружили картину.

Сотрудники наркоконтроля обратили внимание на надпись на картине "И.Шишкин, 1897 г.". Предположив, что это может быть оригинал, они направили запрос в Интерпол.

"Подозрения подтвердились. Картина художника Шишкина И.И. "Лес. Елки" (1897 год, холст, масло, размер 60 × 82 см) была похищена в 2013 году неизвестными лицами из Вьязниковского историко-художественного музея во Владимирской области Российской Федерации", - сообщили в МВД Беларуси.

Также отмечается, что вместе с этой картиной тогда были похищены работы художников Константина Коровина ("Рыбалка") и Станислава Жуковского ("Первый снег").

По предварительной информации, картину "Лес. Елки" привозили в Беларусь, чтобы показать потенциальному покупателю из Европы, однако стороны не сошлись в цене и сделка не состоялась. До этого она неоднократно выставлялась на нелегальных интернет-аукционах. А уже на следующий день после задержания полотно должно было прибыть в Москву и продано там гражданину одной из стран ЕС за 100 тыс. евро и 3 кг кокаина.

Сейчас картина передана в Национальный художественный музей Республики Беларусь. Проводится работа по установлению лиц, причастных к похищению.

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