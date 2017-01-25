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У Білорусі в наркокур’єрів знайшли викрадену з музею картину І.Шишкіна

У Білорусі в наркокур’єрів знайшли викрадену з музею картину І.Шишкіна

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. У Білорусі в наркокур’єрів знайшли викрадену з В’язниковського музею РФ картину Івана Шишкіна “Ліс. Ялинки”. Про це повідомляє прес-служба МВС Білорусі, передає УНН.

Як зазначається, білоруським правоохоронцям було відомо, що у січні цього року планується поставка партії наркотиків з Росії і повернення в Москву невстановленої дорогої картини. Затримання кур’єрів відбулось 16 січня, коли наркотики прибули до Білорусі.

У гаражі, який орендував організатор цього кримінального бізнесу, правоохоронці знайшли 552 таблеток екстазі, майже 250 г кокаїну та понад 300 г гашишу. А в автомобілі кур’єрів оперативники виявили картину.

Співробітники наркоконтролю звернули увагу на напис на картині “І.Шишкін, 1897 р.”. Припустивши, що це може бути оригінал, вони направили запит в Інтерпол.

"Підозри підтвердилися. Картина художника Шишкіна І.І. “Ліс. Ялинки” (1897 рік, полотно, олія, розмір 60×82 см) була викрадена в 2013 році невідомими особами з В’язниковського історико-художнього музею у Володимирській області Російської Федерації“, — повідомили у МВС Білорусі.

Також зазначається, що разом із цією картиною тоді було викрадено роботи художників Костянтина Коровіна (“Рибалка”) і Станіслава Жуковського (“Перший сніг”).

За попередньою інформацією, картину “Ліс. Ялинки” привозили в Білорусь, щоб показати потенційному покупцеві з Європи, проте сторони не зійшлися в ціні і угода не відбулася. До цього вона неодноразово виставлялася на нелегальних інтернет-аукціонах. А вже на наступний день після затримання полотно повинно було прибути в Москву і продано там громадянину однієї з країн ЄС за 100 тисяч євро і 3 кг кокаїну.

Наразі картина передана в Національний художній музей Республіки Білорусь. Проводиться робота із встановлення осіб, причетних до викрадення.

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