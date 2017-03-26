В Балаклее задержали двух мужчин за кражу

В Балаклейский отдел полиции в субботу обратился 49-летний мужчина и сообщил, что неизвестные путем свободного доступа проникли в помещение и похитили монитор, микроволновую печь, электрочайник, магнитолу, слесарные инструменты.

Работники отдела полиции в совершении преступления разоблачили 40 и 41-летних безработных местных жителей. У них изъяты вещественные доказательства. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.185 (кража) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, на Харьковщине в Балаклее правоохранители зафиксировали первый факт мародерства .

Напомним, по данным ДСНС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов .

Во избежание хищения имущества эвакуированных граждан организовано круглосуточное патрулирование улиц Балаклее нарядами из числа сотрудников полиции, военнослужащих Национальной гвардии Украины, также осуществляется автопатрулирования нарядами батальона полиции особого назначения и УПП в Харькове. Более 17 тыс. человек выехали из Балаклеи и девяти населенных пунктов самостоятельно.