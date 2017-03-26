У Балаклії затримали двох чоловіків за крадіжку
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У Балаклії затримали двох чоловіків за крадіжку. Про це повідомляє прес-служба управління поліції в Харківській області, передає УНН.
До Балаклійського відділу поліції у суботу звернувся 49-річний чоловік та повідомив, що невідомі шляхом вільного доступу проникли до приміщення та викрали монітор, мікрохвильову піч, електрочайник, магнітолу, слюсарні інструменти.
Працівники відділу поліції у скоєнні злочину були викриті 40 та 41-річні безробітні місцеві жителі. У них вилучені речові докази. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України. Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, на Харківщині в Балаклії правоохоронці зафіксували перший факт мародерства.
Нагадаємо, за даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.
З метою недопущення фактів розкрадання майна евакуйованих громадян організовано цілодобове патрулювання вулиць Балаклії нарядами з числа працівників поліції, військовослужбовців Національної гвардії України, також здійснюється автопатрулювання нарядами батальйону поліції особливого призначення і УПП у Харкові. Більше 17 тисяч осіб виїхали з Балаклії та дев'яти населених пунктів самостійно.