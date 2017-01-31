В 2016 году зарплата выросла на 12%, а тариф на отопление на 88% - С.Арбузов

ukru
19:49 • 17037 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

15:33 • 102587 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 108157 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 106292 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 130974 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 112272 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 119717 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130072 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140181 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144536 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Разведывал данные о движении военной авиации: в Хмельницкой области задержали российского агента

Разведывал данные о движении военной авиации: в Хмельницкой области задержали российского агента

12 марта, 11:38 • 35816 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12 марта, 12:19 • 105743 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 103622 просмотра
USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

12 марта, 14:40 • 41236 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 78232 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

19:49 • 17037 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

15:33 • 102585 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 78232 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 103622 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 130973 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 135903 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 144179 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 149157 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 147748 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 151207 просмотра
Актуальное
В 2016 году зарплата выросла на 12%, а тариф на отопление на 88% - С.Арбузов

В 2016 году зарплата выросла на 12%, а тариф на отопление на 88% - С.Арбузов

Киев • УНН

 • 6395 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Бывший первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов проанализировал данные Госстатистики о росте зарплат в 2016 году, сообщает УНН со ссылкой на его Facebook.

"По данным этого ведомства, средняя номинальная зарплата увеличилась на 23,8% в декабре 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года, а реальная — на 11,6%. Казалось бы — прекрасные результат, если бы не несколько фактов", — отметил он.

По его словам, отчетный прирост зарплат в значительной степени создан искусственно.

"Правительство сделало авансовые выплаты бюджетникам в декабре, чем обеспечило ускоренный рост зарплат в этом месяце и в целом улучшив показатели года (со статистической точки зрения)", — пояснил политик.

Вместе с тем, покупательная способность зарплат продолжает падать, подчеркнул С.Арбузов.

"Достаточно вспомнить, что за 2016 год тарифы на отопление выросли на 88%, электроэнергию — на 60%, природный газ — на 42%.

Отсюда, кстати, и массовые неплатежи за коммунальные услуги, даже при охвате двух третей домохозяйств субсидиями", — сказал экс-первый вице-премьер.

До этого, по его мнению, также следует добавить задолженность по зарплате на уровне 1,8 млрд грн.

"Справедливости ради скажу, что в промышленности и строительстве за прошедший год ситуация несколько исправилась. Но вот в сельском хозяйстве задолженность выросла на 36%, операциях с недвижимостью — на 29%, торговле — на 28%.

Так что нарисовать в одном месяце красивую цифру — это одно, а обеспечить достойную зарплату, позволяющую жить хотя бы без субсидий, — совсем другое", - резюмировал С.Арбузов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы