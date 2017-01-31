В 2016 году зарплата выросла на 12%, а тариф на отопление на 88% - С.Арбузов

"По данным этого ведомства, средняя номинальная зарплата увеличилась на 23,8% в декабре 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года, а реальная — на 11,6%. Казалось бы — прекрасные результат, если бы не несколько фактов", — отметил он.

По его словам, отчетный прирост зарплат в значительной степени создан искусственно.

"Правительство сделало авансовые выплаты бюджетникам в декабре, чем обеспечило ускоренный рост зарплат в этом месяце и в целом улучшив показатели года (со статистической точки зрения)", — пояснил политик.

Вместе с тем, покупательная способность зарплат продолжает падать, подчеркнул С.Арбузов.

"Достаточно вспомнить, что за 2016 год тарифы на отопление выросли на 88%, электроэнергию — на 60%, природный газ — на 42%.

Отсюда, кстати, и массовые неплатежи за коммунальные услуги, даже при охвате двух третей домохозяйств субсидиями", — сказал экс-первый вице-премьер.

До этого, по его мнению, также следует добавить задолженность по зарплате на уровне 1,8 млрд грн.

"Справедливости ради скажу, что в промышленности и строительстве за прошедший год ситуация несколько исправилась. Но вот в сельском хозяйстве задолженность выросла на 36%, операциях с недвижимостью — на 29%, торговле — на 28%.

Так что нарисовать в одном месяце красивую цифру — это одно, а обеспечить достойную зарплату, позволяющую жить хотя бы без субсидий, — совсем другое", - резюмировал С.Арбузов.