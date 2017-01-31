У 2016 році зарплата зросла на 12%, а тариф на опалення на 88% - С.Арбузов
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Колишній перший віце-прем’єр України Сергій Арбузов проаналізував дані Держстатистики про зростання зарплат у 2016 році, повідомляє УНН з посиланням на його Facebook.
“За даними цього відомства, середня номінальна зарплата збільшилася на 23,8% в грудні 2016 року порівняно з груднем 2015 року, а реальна — на 11,6%. Здавалося б — прекрасні результат, якби не кілька фактів”, — зазначив він.
За його словами, звітний приріст зарплат в значній мірі створений штучно.
“Уряд зробив авансові виплати бюджетникам в грудні, чим забезпечив прискорене зростання зарплат в цьому місяці і в цілому покращив показники року (зі статистичної точки зору)”, — пояснив політик.
Разом з тим, купівельна спроможність зарплат продовжує падати, підкреслив С.Арбузов.
“Досить згадати, що за 2016 рік тарифи на опалення зросли на 88%, електроенергію — на 60%, природний газ — на 42%.
Звідси, до речі, і масові неплатежі за комунальні послуги, навіть при охопленні двох третин домогосподарств субсидіями”, — сказав екс-перший віце-прем’єр.
До цього, на його думку, також слід додати заборгованість із зарплати на рівні 1,8 млрд грн.
“Справедливості заради скажу, що в промисловості і будівництві за минулий рік ситуація дещо виправилася. Але ось в сільському господарстві заборгованість зросла на 36%, операціях з нерухомістю — на 29%, торгівлі — на 28%.
Так що намалювати в одному місяці красиву цифру — це одне, а забезпечити гідну зарплату, що дозволяє жити хоча б без субсидій, — зовсім інше”, - резюмував С. Арбузов.