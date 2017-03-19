Турецкие министры задумали новый митинг в Германии

О возможности такого шага турецких чиновников заявил сегодня представитель президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин.

Также он раскритиковал немецкую власть через проведенную запрещенной в Турции "Курдской рабочей партии" демонстрацию во Франкфурте-на-Майне.

Как сообщал УНН, во Франкфурте-на-Майне курды провели мирную массовую акцию против действий властей Турции. Акция состоялась по случаю курдского нового года. По данным полиции, в ней приняли участие около 30 тысяч человек.

Ранее между двумя государствами вспыхнул дипломатический скандал в связи с отказом властей нескольких немецких городов позволить агитационные встречи представителей правительства Турции с турецкой диаспорой. Президент Турции Р. Эрдоган заявил, что Германия использует в своей политике "методы нацистов".

В правительстве Германии угрожают запретить въезд в страну турецким политикам, которые намерены проводить агитацию в поддержку референдума по конституционным изменениям в Турции.