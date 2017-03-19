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Турецькі міністри задумали новий мітинг у Німеччині

Турецькі міністри задумали новий мітинг у Німеччині

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. У Туреччині заявляють про ймовірність того, що турецькі міністри можуть запланувати ще один мітинг у ФРН напередодні організованого Анкарою конституційного референдуму. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.

Про можливість такого кроку турецьких урядовців заявив сьогодні представник президента Реджепа Таїпа Ердогана Ібрагім Калин.

Також він розкритикував німецьку владу через проведену забороненою в Туреччині “Курдською робітничою партією” демонстрацію у Франкфурті-на-Майні.

Як повідомляв УНН, у Франкфурті-на-Майні курди провели мирну масову акцію проти дій влади Туреччини. Акція відбулася з нагоди курдського нового року. За даними поліції, в ній узяли участь близько 30 тисяч людей.

Раніше між двома державами спалахнув дипломатичний скандал у зв’язку з відмовою влади кількох німецьких міст дозволити агітаційні зустрічі представників уряду Туреччини з турецькою діаспорою. Президент Туреччини Р.Ердоган заяви, що Німеччина використовує у своїй політиці “методи нацистів”.

В уряді Німеччині погрожують заборонити в’їзд до країни турецьким політикам, які мають намір проводити агітацію на підтримку референдуму щодо конституційних змін у Туреччині.

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