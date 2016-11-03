Турция завершит строительство стены на границе с Сирией в первой половине 2017

"Строительство бетонной стены вдоль сирийско-турецкой границы завершится в первой половине 2017 года. Об этом заявил министр национальной обороны Турции во время выступления в турецкой провинции Хатай на границе с Сирией ", - говорится в сообщении.

Также он уточнил, что осталось построить еще 520 км. Уже сейчас началось строительство нового 200-километрового участка.