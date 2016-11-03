Турция завершит строительство стены на границе с Сирией в первой половине 2017
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Турция завершит строительство стены на границе с Сирией в первой половине 2017 года. Сейчас построен 270-километровый участок стены, передает УНН со ссылкой на Анатолийское агентство .
"Строительство бетонной стены вдоль сирийско-турецкой границы завершится в первой половине 2017 года. Об этом заявил министр национальной обороны Турции во время выступления в турецкой провинции Хатай на границе с Сирией ", - говорится в сообщении.
Также он уточнил, что осталось построить еще 520 км. Уже сейчас началось строительство нового 200-километрового участка.