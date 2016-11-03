Туреччина завершить будівництво стіни на кордоні з Сирією в першій половині 2017 року
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Туреччина завершить будівництво стіни на кордоні з Сирією в першій половині 2017 року. Нині зведено 270-кілометрову ділянку стіни, передає УНН з посиланням на Анатолійське агенство.
“Будівництво бетонної стіни уздовж сирійсько-турецького кордону завершиться в першій половині 2017 року. Про це заявив міністр національної оборони Туреччини під час виступу в турецькій провінції Хатай на кордоні з Сирією”, — йдеться в повідомленні.
Також він уточнив, що залишилося звести ще 520 км. Вже зараз почалося будівництво нової 200-кілометрової ділянки.