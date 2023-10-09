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Турция провела воздушную операцию на севере Сирии: уничтожены шесть объектов

Турция провела воздушную операцию на севере Сирии: уничтожены шесть объектов

Киев • УНН

 • 765622 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Против Рабочей партии Курдистана на севере Сирии военно-воздушные силы Турции провели воздушную операцию. По ее результатам было уничтожено шесть объектов. Об этом в воскресенье заявили в Минобороны Турции, пишет УНН.

Детали 

Турция нанесла удары по объектам Рабочей партии Курдистана в 22:00. Среди целей были в основном нефтяные скважины и нефтехранилища, находящиеся под контролем курдов.

"С целью устранения террористических атак против наших людей и сил безопасности с севера Сирии путем нейтрализации Рабочей партии Курдистана и других террористических элементов и обеспечения безопасности нашей границы; в соответствии с нашими правами на самооборону, вытекающими из статьи 51 Устава Организации Объединенных Наций, в 22:00 8 октября 2023 года на севере Сирии были проведены воздушные операции против нефтяных об’объектов, которые использовали сепаратисты-террористы. Уничтожено 6 целей, в том числе бункеры и хранилища, которые удерживали террористы", — говорится в сообщении.

Минобороны подчеркивает, что во время этой воздушной операции приняли все меры предосторожности, чтобы предотвратить ущерб невинным гражданским лицам, историческим и культурным ценностям и окружающей среде.

Напомним

Турецкие военные нанесли новые воздушные удары на севере Сирии в пятницу и уничтожили 15 объектов курдских боевиков. Многие боевики были “нейтрализованы” во время этой операции.

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