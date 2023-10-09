Туреччина провела повітряну операцію на півночі Сирії: знищено шість об’єктів

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Туреччина завдала ударів по об'єктах Робочої партії Курдистану о 22:00. Серед цілей були переважно нафтові свердловини та нафтосховища, які під контролем курдів.

"З метою усунення терористичних атак проти наших людей і сил безпеки з півночі Сирії шляхом нейтралізації Робочої партії Курдистану та інших терористичних елементів і гарантування безпеки нашого кордону; згідно з нашими правами на самооборону, які випливають зі статті 51 Статуту Організації Об’єднаних Націй, о 22:00 8 жовтня 2023 року на півночі Сирії було проведено повітряні операції проти нафтових об’єктів, які використовували сепаратисти-терористи. Знищено 6 цілей, зокрема бункери та сховища, які утримували терористи", — йдеться у повідомленні.

Міноборони наголошує, що під час цієї повітряної операції вжили всіх запобіжних заходів, щоб запобігти шкоді невинним цивільним людям, історичним і культурним цінностям та навколишньому середовищу.

Нагадаємо

Турецькі військові завдали нових повітряних ударів на півночі Сирії в п’ятницю ввечері та знищили 15 об’єктів курдських бойовиків. Багато бойовиків були “нейтралізовані” під час цієї операції.