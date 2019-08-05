Цены на сахар вырастут на 18% - эксперты
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Оптово-отпускные цены на сахар 2019/2020 МГ вырастут на 18% - до 13 тыс. грн/т в связи с уменьшением производства сахара. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины "Укрцукор".
По оценкам НАСУ "Укрцукор", производство сахара в 2019/2020 МГ году составит 1,1-1,2 млн т, что более трети меньше, чем годом ранее.
"Такое уменьшение связано, прежде всего, с сокращением посевных площадей под сахарной свеклой и неблагоприятными погодными условиями. Засуха и отсутствие влаги в почве отрицательно сказались на развитии сахарной свеклы и по состоянию на 1 августа, сахарная свекла массово теряет вес ботвы, что в свою очередь приведет к низкой сахаристости", - объясняет заместитель главы правления НАСУ "Укрцукор" Руслана Яненко.
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Однако, не только погодные условия подавляют рост и развитие сахарной свеклы. Главные агрономы хозяйств отмечают распространенные таких болезней, как корневая гниль и желтуха. Влага и холодная весна спровоцировали появление в хозяйствах цвитушних корнеплодов, которые приведут к снижению сахаристости и уменьшение массы корнеплодов, что в свою очередь усложнит хранение и переработку свеклы. Такую сахарную свеклу нужно выкопать и отгрузить на заводы в первую очередь.
"В этом сезоне, по нашим оценкам, будет работать 32 сахарных предприятия", - подытожила Яненко.
Как сообщал УНН, в Украине подорожал хлеб, сахар и рыба.