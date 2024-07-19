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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На аукционе Sotheby's за 44,6 млн долларов продали самый цельный из когда-либо найденных скелетов стегозавра

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Тысячи испанских болельщиков отдали дань уважения чемпионам Европы

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Судью Шевченковского райсуда столицы задержали за рулем в нетрезвом состоянии

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В такую жару собака вряд ли проживет без воды более двух-трех суток - ветеринар
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Инициативы Даниила Гетманцева по увеличению налогов можно назвать давлением на бизнес - эксперт
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Инициативы Даниила Гетманцева по увеличению налогов можно назвать давлением на бизнес - эксперт

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Глубинка России, приграничье и оккупированные территории: расследовательница рассказала, где россияне удерживают украинских пленных

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Сейчас нецелесообразно переименовывать Бровары, не готов поддержать соответствующее постановление - нардеп Виталий Безгин
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Жалоб от бизнеса о давлении со стороны силовиков стало больше после окончания моратория на "маски-шоу" - председатель правления "Манифеста42"

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Правоохранители зафиксировали самозахват земли и незаконную продажу урожая: в делах фигурируют госпредприятия НААН

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В перспективе кредитование населения должно увеличиться в десятки раз - эксперт
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В перспективе кредитование населения должно увеличиться в десятки раз - эксперт

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17 июля 2024, 16:09  •  113339 просмотра

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17 июля 2024, 14:56  •  170943 просмотра

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Шмыгаль осмотрел строительство фортификаций в Запорожской области

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"Украина - это Дом": Кулеба и Верховный комиссар ООН объявили о запуске онлайн-платформы для возвращения украинцев из-за границы

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Зеленский и премьер Словении согласовали ускорение оборонных договоренностей

Зеленский и премьер Словении согласовали ускорение оборонных договоренностей

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Словения дополнительно выделит 5 миллионов евро на гуманитарную помощь: в ОП раскрыли детали соглашения по безопасности

Словения дополнительно выделит 5 миллионов евро на гуманитарную помощь: в ОП раскрыли детали соглашения по безопасности

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График поступления вооружения и дальнейшая оборонная поддержка: Зеленский встретился с премьером Испании

График поступления вооружения и дальнейшая оборонная поддержка: Зеленский встретился с премьером Испании

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Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница

Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница
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17 июля 2024, 14:56  •  170943 просмотра
Неэффективное управление арестованным имуществом и коррупционные риски: проблемы АРМА в Украине

Неэффективное управление арестованным имуществом и коррупционные риски: проблемы АРМА в Украине
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17 июля 2024, 11:59  •  169396 просмотра
Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

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