В Одессе из-за аварии в трех центральных районах прекращено водоснабжение, последствия должны быть устранены до 12:00 пятницы, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

«В связи с аварийным прорывом водопровода без водоснабжения остаются жители Приморского района (включая центральную часть города) и некоторые прилегающие к Приморскому району улицы, Хаджибейского и Киевского районов (там возможно снижение давления)», - написал он в Телеграм-канале.

Труханов отметил, что проведена раскопка на месте аварии и обнаружено повреждение чугунной водопроводной трубы значительного диаметра. По его словам, чугунные трубы более уязвимы к температурным перепадам, а также их труднее и дольше ремонтировать.

К ремонтным работам, по информации мэра, привлечены все бригады аварийных служб «Инфоксводоканала», которые будут работать круглосуточно.

«Учитывая технологические особенности и сложность ремонтных работ, ориентировочное время восстановления водоснабжения - до 12:00 19 июля», - написал Труханов.