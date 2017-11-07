Центр Кропивницкого остался без тепла из-за аварии

“Причиной аварийной ситуации стало выполнение ремонтных работ специалистами КП „Теплоэнергетик“ в тепловой камере — 40 по улице Гагрина. Ремонт системы теплоснабжения осуществляется без производства земляных работ, поэтому по предварительным данным поставка тепла возобновится уже сегодня к вечеру”, — сообщили в пресс-службе.

Также в пресс-службе добавили, что одновременно аварийная бригада ГП “Кировоградтепло” осуществляет ликвидацию порыва на улице Юрия Коваленко для обеспечения теплоснабжения к дому ОЖБК.

Как сообщал УНН, по состоянию на 30 октября в Кировоградской через аварии не отапливались три детсада и 23 дома.