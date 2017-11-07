Центр Кропивницкого остался без тепла из-за аварии

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 60041 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 128273 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 107170 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 109736 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107944 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100840 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105614 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102650 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Центр Кропивницкого остался без тепла из-за аварии

Центр Кропивницкого остался без тепла из-за аварии

Киев  •  УНН

 • 12004 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 7 ноября. УНН. Сегодня временно без тепла остались 134 жилых дома в центральной части Кропивницкого, пять детсадов, две школы, Коллегиум и четыре больницы. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета, передает УНН.

 

“Причиной аварийной ситуации стало выполнение ремонтных работ специалистами КП „Теплоэнергетик“ в тепловой камере — 40 по улице Гагрина. Ремонт системы теплоснабжения осуществляется без производства земляных работ, поэтому по предварительным данным поставка тепла возобновится уже сегодня к вечеру”, — сообщили в пресс-службе.

Также в пресс-службе добавили, что одновременно аварийная бригада ГП “Кировоградтепло” осуществляет ликвидацию порыва на улице Юрия Коваленко для обеспечения теплоснабжения к дому ОЖБК.

Как сообщал УНН, по состоянию на 30 октября в Кировоградской через аварии не отапливались три детсада и 23 дома.

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