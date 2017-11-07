Центр Кропивницького залишився без тепла через аварію

“Причиною аварійної ситуації стало виконання ремонтних робіт спеціалістами КП „Теплоенергетик“ у тепловій камері — 40 по вулиці Гагріна. Ремонт системи теплопостачання здійснюється без виконання земляних робіт, тож за попередніми даними постачання тепла відновиться вже сьогодні до вечора”, — повідомили в прес-службі.

Також в прес-службі додали, що одночасно аварійна бригада ДП “Кіровоградтепло” здійснює ліквідацію пориву по вулиці Юрія Коваленка для забезпечення теплопостачання до будинку ОЖБК.

Як повідомляв УНН, станом на 30 жовтня на Кіровоградщині через аварії не опалювалися три дитсадки та 23 будинки.