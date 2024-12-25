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Цены на нефть выросли на 1% перед праздниками

Цены на нефть выросли на 1% перед праздниками

Киев  •  УНН

 • 2468 просмотра

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Нефть Brent подорожала до $73,58, WTI - до $70,10 за баррель из-за ожиданий сокращения поставок. Аналитики прогнозируют стабильные цены и рост спроса в последующие месяцы на фоне китайских стимулов.

Цены на нефть выросли более чем на 1% перед праздниками, компенсировав потери на предыдущей сессии. Этот рост был обусловлен оптимистичными краткосрочными перспективами, связанными с ожиданием незначительного сокращения поставок. Торговая активность уменьшилась из-за приближения рождественских праздников и Хануки, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent закрепились на уровне $73,58 за баррель, что на 95 центов, или 1,3%, больше. Американская нефть WTI завершила торги на уровне $70,10 за баррель, прибавив 86 центов, или 1,2%.

Аналитики FGE прогнозируют, что в ближайшее время цены на нефть будут оставаться близкими к текущим уровням. Они отметили, что активность на финансовых рынках снижается в период праздников, а участники рынка воздерживаются от активных действий, ожидая ясности относительно мирового баланса нефти в 2024-2025 годах. Изменения в спросе и предложении в декабре поддерживают их менее "медвежью" позицию, как указано в записке аналитиков FGE.

"Учитывая то, насколько коротким является рынок бумаги в плане позиционирования, любые перебои в поставках могут привести к восходящим скачкам в структуре", - добавили они.

Некоторые аналитики также указали на признаки роста спроса на нефть в течение следующих нескольких месяцев.

"Год заканчивается тем, что консенсус основных агентств по долгосрочным балансам жидкостей до 2025 года начинает разрушаться", - отметил Нил Кросби, помощник вице-президента Sparta Commodities по нефтяной аналитике, в своей записке. Краткосрочный энергетический прогноз EIA на 2025 год недавно сместился в сторону ничьей, несмотря на то, что в следующем году ОПЕК+ продолжит добывать баррели нефти, сказал Кросби.

Поддержку ценам в частности, как указано, оказал план Китая, крупнейшего мирового импортера нефти, выпустить в следующем году специальные казначейские облигации на сумму 3 триллиона юаней ($411 миллиардов), на фоне того, как Пекин усиливает фискальные стимулы для возрождения экономики.

По словам старшего рыночного аналитика OANDA Келвина Вонга, китайские стимулы, вероятно, окажут краткосрочную поддержку нефти WTI на уровне 67 долларов за баррель. Рынки также будут следить за экономикой США, крупнейшего мирового потребителя нефти.

В то время как доверие потребителей ослабло в декабре, в ноябре выросли новые заказы на основные капитальные товары американского производства на фоне высокого спроса на машиностроение, а продажи новых домов восстановились, что свидетельствует о том, что экономика США находится на прочном фундаменте под конец года, пишет издание.

В среду, 25 декабря, рынки США будут закрыты, и в этот день не будет ни одного отчета по мировому рынку нефти.

Трамп угрожает ЕС пошлинами, если не увеличат закупки нефти и газа США20 дек. 2024, 10:44 • 16523 просмотра

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика
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reutersReuters
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