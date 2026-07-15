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Цены на нефть выросли до месячного максимума после ударов США по Ирану

Киев • УНН

 • 540 просмотра

Цены на нефть Brent выросли на 1,7% до 84,73 доллара, а WTI - на 1,5% до 79,34 доллара из-за возобновления морской блокады Ирана США.

Цены на нефть выросли до месячного максимума после ударов США по Ирану

Мировые цены на нефть поднялись до самого высокого уровня почти за месяц после новых ударов США по Ирану и обострения ситуации вокруг Ормузского пролива. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что во вторник цены на нефть выросли примерно на 2% до месячного максимума после того, как США восстановили морскую блокаду Ирана, что уменьшит потоки нефти из региона через Ормузский пролив. До войны с Ираном около 20% мировых поставок нефти проходило через пролив.

Ограничивающим фактором роста цен были опасения, что более высокие цены на энергоносители могут вызвать инфляцию, сократить мировой экономический рост и в конечном итоге уменьшить спрос на нефть

- говорится в статье.

Издание уточняет, что фьючерсы на нефть Brent выросли на 1,43 доллара, или 1,7%, до 84,73 доллара за баррель, тогда как американская нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла на 1,20 доллара, или 1,5%, до 79,34 доллара.

Напомним

Мировые цены на нефть в понедельник выросли более чем на 9% и достигли самого высокого уровня за месяц после сообщений о намерении США восстановить морскую блокаду Ирана, которая охватит все побережье страны, порты, нефтяные терминалы и все суда независимо от флага.

США отозвали лицензию, которая разрешала продажу иранской нефти07.07.26, 23:15 • 4450 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаНовости Мира
Нефть марки Brent
Соединённые Штаты
Иран