Цены на нефть выросли до месячного максимума после ударов США по Ирану

Мировые цены на нефть поднялись до самого высокого уровня почти за месяц после новых ударов США по Ирану и обострения ситуации вокруг Ормузского пролива. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что во вторник цены на нефть выросли примерно на 2% до месячного максимума после того, как США восстановили морскую блокаду Ирана, что уменьшит потоки нефти из региона через Ормузский пролив. До войны с Ираном около 20% мировых поставок нефти проходило через пролив.

Ограничивающим фактором роста цен были опасения, что более высокие цены на энергоносители могут вызвать инфляцию, сократить мировой экономический рост и в конечном итоге уменьшить спрос на нефть - говорится в статье.

Издание уточняет, что фьючерсы на нефть Brent выросли на 1,43 доллара, или 1,7%, до 84,73 доллара за баррель, тогда как американская нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла на 1,20 доллара, или 1,5%, до 79,34 доллара.

Напомним

Мировые цены на нефть в понедельник выросли более чем на 9% и достигли самого высокого уровня за месяц после сообщений о намерении США восстановить морскую блокаду Ирана, которая охватит все побережье страны, порты, нефтяные терминалы и все суда независимо от флага.

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