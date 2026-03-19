Цены на нефть резко выросли, поскольку Иран угрожает ударами по энергетике Персидского залива

Мировые цены на нефть подскочили примерно на 4% после заявлений Ирана о возможных атаках на энергетические объекты в регионе Персидского залива. Обострение произошло после удара по газовому месторождению Южный Парс. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Нефть Brent закрепилась на уровне 107,38 доллара за баррель, поднимаясь в течение сессии почти до 110 долларов. Американская WTI завершила торги около 96 долларов, хотя частично потеряла ранний рост.

Риски для глобального рынка растут

Иран предупредил соседние страны, что их энергетические объекты могут стать целями "в ближайшие часы". На этом фоне уже сообщалось о повреждении инфраструктуры в катарском Рас-Лаффане.

Аналитики отмечают, что атаки на ключевые месторождения и инфраструктуру усиливают давление на рынок и могут вызвать дальнейший рост цен.

Ормузский пролив и дефицит поставок

Ситуацию усложняет фактическая блокировка Ормузского пролива, через который проходит до 20% мировых поставок нефти и газа. По оценкам, сокращение добычи в регионе может достигать до 10% глобального спроса.

На этом фоне США пытаются сдержать рост цен, временно ослабляя ограничения на перевозку топлива и расширяя доступ к альтернативным источникам поставок.

