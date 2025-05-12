Цена на золото упала из-за торговых переговоров между США и Китаем

Золото упало в цене в понедельник, на фоне того, как позитивные торговые переговоры между США и Китаем уменьшили опасения рынка, заставив инвесторов перейти из активов-убежищ на более рискованные инвестиции, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Спотовое золото упало на 1,4% до $3277,34 за унцию за 04:32 по Гринвичу (06:32 по Киеву).

"Индекс доллара вырос, на фоне того, как администрация Трампа хвалила прогресс в торговых переговорах с Китаем после переговоров в выходные в Швейцарии, которые повлияли на цены на золото", - сказал Джигар Триведи, старший аналитик по сырьевым товарам в Reliance Securities.

США и Китай завершили торговые переговоры с высокими ставками на позитивной ноте в воскресенье, когда американские чиновники расхваливали "соглашение" о сокращении торгового дефицита США, тогда как китайские чиновники заявили, что достигли "важного консенсуса".

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Вице-премьер Китая Хэ Лифэн заявил, что совместное заявление будет опубликовано в Женеве в понедельник.

США и Китай ввели взаимные пошлины друг на друга в прошлом месяце, спровоцировав торговую войну, которая подпитывала страхи глобальной рецессии.

Большинство нынешних и бывших советников Трампа, с которыми говорило Reuters, заявили, что США останутся с более высокими пошлинами, как только уляжется пыль от торговых переговоров президента Дональда Трампа.

Золото, традиционно рассматриваемое как хедж против экономической и политической неопределенности, процветает в условиях низких процентных ставок.

В пятницу президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хэммак заявила, что ФРС нужно больше времени, чтобы увидеть, как экономика отреагирует на пошлины и другие меры Трампа перед тем, как определить правильный ответ.

Трейдеры также ожидают публикации индекса потребительских цен США во вторник, чтобы получить новые сигналы о траектории денежно-кредитной политики ФРС.

"В ближайшей перспективе золото, возможно, продолжит падать, поскольку доллар может вырасти, а на фоне снижения геополитического риска спрос на активы-убежища также может упасть, поэтому желтый металл может упасть до $3200 за унцию в ближайшей перспективе", - добавил Триведи.

Спотовое серебро выросло в цене на 0,4% до $32,84 за унцию, платина выросла на 0,7% до $1001,90, а палладий укрепился на 0,6% до $981,20.