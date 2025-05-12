Цена на золото упала из-за торговых переговоров между США и Китаем

$41.510.00
46.890.00
ukenru
Неделя трансформаций, эмоциональной глубины и неожиданных изменений: астрологический прогноз на 12–18 мая
Эксклюзив
05:40 • 1560 просмотра

Неделя трансформаций, эмоциональной глубины и неожиданных изменений: астрологический прогноз на 12–18 мая

03:50 • 9646 просмотра

Британия собирает глав МИД Европы для обсуждения поддержки Украины

11 мая, 17:14 • 29742 просмотра

Мы ожидаем прекращения огня и лично буду ждать путина в Турции - Зеленский

11 мая, 05:32 • 56186 просмотра

Трамп сделал заявление после отказа путина начать перемирие с 12 мая: подробности

10 мая, 14:21 • 75399 просмотра

Макрон озвучил элементы сдерживания рф после начала перемирия

10 мая, 10:49 • 93272 просмотра

Украина и союзники готовы к полному прекращению огня с понедельника: лидеры "коалиции желающих" и Зеленский провели разговор с Трампом

9 мая, 18:38 • 82341 просмотра

Рубио, Витткофф и Келлогг провели телефонный разговор с ОП: речь шла о прекращении огня

9 мая, 18:26 • 105101 просмотра

Пять мотивирующих фильмов для саморазвития: что посмотреть на выходных

9 мая, 16:40 • 61776 просмотра

Украина высылает двух венгерских дипломатов в ответ на действия Венгрии - МИД

Эксклюзив
9 мая, 15:09 • 72384 просмотра

Как работает система IMEI, кто может проверить свой телефон и почему только технических решений недостаточно для борьбы с "серым" рынком - комментарий эксперта

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2.1м/с
59%
749мм
Популярные новости

Пожар в варшавском ТЦ был поджогом, заказанным россией - Туск

11 мая, 20:30 • 9178 просмотра

россияне возят школьников из ВОТ на экскурсии в Курскую область под видом "чествования жертв украинской агрессии" - ЦНС

11 мая, 21:39 • 7772 просмотра

В Рыльске Курской области поражен оперативный штаб ВС РФ - СМИ

11 мая, 23:48 • 12604 просмотра

рф готовит соглашение о капитуляции Украины, основанное на "стамбульских протоколах" 2022 года - ISW

00:56 • 6222 просмотра

В Киеве спасатели вынесли из горящей квартиры кота и собаку

01:19 • 8586 просмотра
публикации

Неделя трансформаций, эмоциональной глубины и неожиданных изменений: астрологический прогноз на 12–18 мая
Эксклюзив

05:40 • 1560 просмотра

Что есть в мае: сезонные продукты и простые рецепты

10 мая, 06:30 • 53806 просмотра

Безбарьерность в условиях войны: что изменилось и почему инклюзия до сих пор не работает в полную силу
Эксклюзив

9 мая, 11:02 • 161949 просмотра

Украина - мировой лидер ягодного рынка: наши ученые создали более 170 новых сортов малораспространенных культур

9 мая, 10:28 • 171739 просмотра

Военные преступления рф против Украины: в Офисе Генпрокурора рассказали о наиболее распространенных
Эксклюзив

9 мая, 07:57 • 153289 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Дэвид Лэмми

Кир Стармер

Марко Рубио

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Киев

Турция

Реклама
УНН Lite

Лили Коллинз вернулась к съемкам "Эмили в Париже" с новорожденной дочерью

11 мая, 12:16 • 15906 просмотра

У звездных аистов Грицика и Одарки вылупился пятый птенец

10 мая, 11:35 • 24258 просмотра

Пять мотивирующих фильмов для саморазвития: что посмотреть на выходных

9 мая, 18:26 • 105101 просмотра

Спилили легендарное дерево из фильма "Робин Гуд" в Британии: суд признал виновными двух мужчин

9 мая, 15:40 • 53988 просмотра

Defender, Tamagotchi, GoldenEye 007 и Quake вошли в Зал славы видеоигр

9 мая, 15:21 • 60465 просмотра
Актуальное

Facebook

Калибр (семейство ракет)

Хранитель

Таймс

Фокс Ньюс

Цена на золото упала из-за торговых переговоров между США и Китаем

Киев • УНН

 • 354 просмотра

Положительные торговые переговоры между США и Китаем уменьшили опасения рынка. Инвесторы перешли из золота на более рискованные инвестиции, что привело к падению цены.

Цена на золото упала из-за торговых переговоров между США и Китаем

Золото упало в цене в понедельник, на фоне того, как позитивные торговые переговоры между США и Китаем уменьшили опасения рынка, заставив инвесторов перейти из активов-убежищ на более рискованные инвестиции, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Спотовое золото упало на 1,4% до $3277,34 за унцию за 04:32 по Гринвичу (06:32 по Киеву).

"Индекс доллара вырос, на фоне того, как администрация Трампа хвалила прогресс в торговых переговорах с Китаем после переговоров в выходные в Швейцарии, которые повлияли на цены на золото", - сказал Джигар Триведи, старший аналитик по сырьевым товарам в Reliance Securities.

США и Китай завершили торговые переговоры с высокими ставками на позитивной ноте в воскресенье, когда американские чиновники расхваливали "соглашение" о сокращении торгового дефицита США, тогда как китайские чиновники заявили, что достигли "важного консенсуса".

Нефть подорожала на фоне успокоения рынка переговорами США и Китая12.05.25, 08:13 • 746 просмотров

Вице-премьер Китая Хэ Лифэн заявил, что совместное заявление будет опубликовано в Женеве в понедельник.

США и Китай ввели взаимные пошлины друг на друга в прошлом месяце, спровоцировав торговую войну, которая подпитывала страхи глобальной рецессии.

Большинство нынешних и бывших советников Трампа, с которыми говорило Reuters, заявили, что США останутся с более высокими пошлинами, как только уляжется пыль от торговых переговоров президента Дональда Трампа.

Золото, традиционно рассматриваемое как хедж против экономической и политической неопределенности, процветает в условиях низких процентных ставок.

В пятницу президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хэммак заявила, что ФРС нужно больше времени, чтобы увидеть, как экономика отреагирует на пошлины и другие меры Трампа перед тем, как определить правильный ответ.

Трейдеры также ожидают публикации индекса потребительских цен США во вторник, чтобы получить новые сигналы о траектории денежно-кредитной политики ФРС.

"В ближайшей перспективе золото, возможно, продолжит падать, поскольку доллар может вырасти, а на фоне снижения геополитического риска спрос на активы-убежища также может упасть, поэтому желтый металл может упасть до $3200 за унцию в ближайшей перспективе", - добавил Триведи.

Спотовое серебро выросло в цене на 0,4% до $32,84 за унцию, платина выросла на 0,7% до $1001,90, а палладий укрепился на 0,6% до $981,20.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Reuters
Дональд Трамп
Китай
Соединенные Штаты
Brent
$64.33
Bitcoin
$104,072.20
S&P 500
$5,664.27
Tesla
$297.16
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,283.30
Ethereum
$2,519.21