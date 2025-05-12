Ціна на золото впала через торгові переговори між США та Китаєм

Золото впало в ціні в понеділок, на тлі того, як позитивні торгові переговори між США та Китаєм зменшили побоювання ринку, змусивши інвесторів перейти з активів-притулків на ризикованіші інвестиції, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Спотове золото впало на 1,4% до $3277,34 за унцію за 04:32 за Гринвічем (06:32 за Києвом).

"Індекс долара зріс, на тлі того, як адміністрація Трампа хвалила прогрес у торговельних переговорах з Китаєм після переговорів у вихідні у Швейцарії, які вплинули на ціни на золото", - сказав Джигар Тріведі, старший аналітик із сировинних товарів у Reliance Securities.

США та Китай завершили торгові переговори з високими ставками на позитивній ноті в неділю, коли американські чиновники розхвалювали "угоду" щодо скорочення торговельного дефіциту США, тоді як китайські чиновники заявили, що досягли "важливого консенсусу".

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Віце-прем'єр Китаю Хе Ліфен заявив, що спільна заява буде опублікована в Женеві в понеділок.

США і Китай ввели взаємне мито один на одного минулого місяця, спровокувавши торговельну війну, яка підживлювала страхи глобальної рецесії.

Більшість нинішніх і колишніх радників Трампа, з якими говорило Reuters, заявили, що США залишаться з вищими митами, як тільки вляжеться пил від торгових переговорів президента Дональда Трампа.

Золото, що традиційно розглядається як хедж проти економічної та політичної невизначеності, процвітає в умовах низьких відсоткових ставок.

У п'ятницю президент Федерального резервного банку Клівленда Бет Хеммак заявила, що ФРС потрібно більше часу, щоб побачити, як економіка відреагує на мита та інші заходи Трампа перед тим, як визначити правильну відповідь.

Трейдери також очікують на публікацію індексу споживчих цін США у вівторок, щоб отримати нові сигнали про траєкторію грошово-кредитної політики ФРС.

"У найближчій перспективі золото, можливо, продовжить падати, оскільки долар може зрости, а на тлі зниження геополітичного ризику попит на активи-притулки також може впасти, тому жовтий метал може впасти до $3200 за унцію в найближчій перспективі", - додав Тріведі.

Спотове срібло зросло в ціні на 0,4% до $32,84 за унцію, платина зросла на 0,7% до $1001,90, а паладій зміцнився на 0,6% до $981,20.