В российском Нижнем Тагиле произошел взрыв в жилом доме, из-за чего рухнул целый подъезд многоэтажки. Из-под завалов достали двух детей. Предварительно, взорвался газ. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.

Детали

Предварительно, в доме взорвался газ, из-за чего рухнул целый подъезд многоэтажки на Сибирской улице.

Обрушение пятиэтажки в Нижнем Тагиле произошло практически сразу после взрыва газа. По предварительным данным, никто из людей, которые находились в доме, покинуть свои квартиры не успел.

В соцсетях публикуют первые минуты после обрушения подъезда дома.

Информация о пострадавших уточняется. Очевидцы говорят, что из-под завалов дома достали двух детей - в том числе трехмесячного малыша.

Сейчас на месте начинается разбор завалов. Спасатели слышат крики о помощи.

От взрывной волны в соседних домах выбило окна.