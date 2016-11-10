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Три человека, отравившихся в университетской столовой во Львове, до сих пор в больнице

Три человека, отравившихся в университетской столовой во Львове, до сих пор в больнице

Киев • УНН

 • 6999 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Три человека из 18, отравившихся в кафе Украинского католического университета более недели назад, до сих пор находятся в больнице, передает УНН со ссылкой на пресс-службу департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

"По состоянию на 6:00 10 ноября во Львовской областной инфекционной клинической больнице с симптомами острой кишечной инфекции остаются на лечении 3 человека, которые 27-28 октября текущего года питались в кафе "Трапезная" Украинского католического университета (Львов, ул. Козельницкая, 2)", - говорится в сообщении.

Также в департаменте отметили, что состояние пострадавших удовлетворительное.

"Пострадавшим в стационарных условиях предоставляется необходимый объем медицинской помощи в соответствии с клиническими протоколами", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УНН, в разных регионах Украины врачи фиксируют рост количества случаев пищевых отравлений. Так, Харьковская инфекционная облбольница фиксирует рост случаев пищевых отравлений в два раза.

Также напомним, количество отравлений по сравнению с прошлым годом выросло в Сумской области.

Причина увеличения случаев пищевых отравлений в разных регионах Украины заключается в отсутствии государственного и эффективного контроля за качеством продуктов питания на всех уровнях, считают в ВРУ.

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