Троє осіб, які отруїлися в університетській їдальні на Львівщині, досі в лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Троє осіб із 18, які отруїлися у трапезній Українського католицького університету більше тижня тому, досі перебувають лікарні, передає УНН з посиланням на прес-службу департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
“Станом на 06:00 10 листопада у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні з симптомами гострої кишкової інфекції залишаються на лікуванні 3 особи, які 27—28 жовтня поточного року харчувались в кафе „Трапезна“ Українського католицького університету (м.Львів, вул.Козельницька, 2)”, — йдеться у повідомленні.
Також у департаменті зазначили, що стан постраждалих задовільний.
“Потерпілим в стаціонарних умовах надається необхідний об’єм медичної допомоги відповідно до клінічних протоколів”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у різних регіонах України лікарі фіксують зростання кількості випадків харчових отруєнь. Так, Харківська інфекційна обллікарня фіксує зростання випадків харчових отруєнь у два рази.
Також нагадаємо, кількість отруєнь порівняно з минулим роком зросла в Сумській області.
Причина збільшення випадків харчових отруєньу різних регіонах України полягає у відсутності державного та ефективного контролю за якістю продуктів харчування на всіх рівнях, вважають у ВРУ.