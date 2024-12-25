Тройное ДТП с грузовиком произошло в Киевской области: одно из авто сильно повреждено, водитель в больнице
Киев • УНН
На Киевщине произошла авария с участием грузовика Man, Ford и Renault. Водитель Ford госпитализирован с переломами ключицы и руки.
Авария с участием трех транспортных средств произошла в Киевской области, сообщили в ГУНП в области в среду, пишет УНН.
Детали
По предварительной информации, 41-летний водитель грузовика Man допустил столкновение с авто Ford, водитель которого, совершая маневр, изменил направление движения. В дальнейшем от удара автомобиль Ford столкнулся с транспортным средством Renault, который двигался впереди.
На обнародованных полицией фото видно сильно поврежденный автомобиль.
"В результате аварии, 39-летний водитель Ford был госпитализирован в больницу с предварительным диагнозом перелом правой ключицы и руки", - сообщили в полиции.
Следователи начали досудебное расследование по факту ДТП (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).
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