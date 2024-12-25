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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Тройное ДТП с грузовиком произошло в Киевской области: одно из авто сильно повреждено, водитель в больнице

Тройное ДТП с грузовиком произошло в Киевской области: одно из авто сильно повреждено, водитель в больнице

Киев  •  УНН

 • 3775 просмотра

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На Киевщине произошла авария с участием грузовика Man, Ford и Renault. Водитель Ford госпитализирован с переломами ключицы и руки.

Авария с участием трех транспортных средств произошла в Киевской области, сообщили в ГУНП в области в среду, пишет УНН.

Детали

По предварительной информации, 41-летний водитель грузовика Man допустил столкновение с авто Ford, водитель которого, совершая маневр, изменил направление движения. В дальнейшем от удара автомобиль Ford столкнулся с транспортным средством Renault, который двигался впереди.

На обнародованных полицией фото видно сильно поврежденный автомобиль.

"В результате аварии, 39-летний водитель Ford был госпитализирован в больницу с предварительным диагнозом перелом правой ключицы и руки", - сообщили в полиции.

Следователи начали досудебное расследование по факту ДТП (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Число ДТП с пострадавшими увеличилось на 11%: топ автодорог, где происходит больше всего аварий4 окт. 2024, 06:28 • 19448 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Криминал и ЧПКиевская область
kievКиев