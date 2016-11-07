Тридцать стран мира изучают возможность использования ядерной энергетики
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Около 30 стран уже используют ядерную энергетику и еще 30 рассматривают возможность ее введения, так как атомные мощности в процессе их эксплуатации не производят практически никаких выбросов парниковых газов или загрязняющих атмосферу веществ. Об этом во время конференции по Парижскому климатическому соглашению сказал Глава МАГАТЭ Юкия Амано, передает УНН.
"Одна из ключевых проблем, которая стоит перед всеми странами, заключается в том, чтобы обеспечить достаточное количество энергии для подпитки экономического роста при ведении работы по смягчению последствий изменения климата. Ядерная энергетика является одной из самых низкоуглеродистых технологий для выработки электроэнергии. Около 30 стран уже используют ядерную энергетику и еще 30 рассматривают возможность ее введения", - говорится в заявлении гендиректора Агентства.
Он отметил, что атомные мощности в процессе их эксплуатации не производят практически никаких выбросов парниковых газов или загрязняющих атмосферу веществ, и в целом имеют очень низкий уровень выбросов на протяжении всего их жизненного цикла.
"Ядерная энергетика уже внесла значительный вклад в предотвращение выбросов углекислого газа, и она будет продолжать делать это", - сказал Ю.Амано.
Напомним, как сообщал УНН, атомная энергетика может решить проблему подорожания электроэнергии.
При этом, по словам экспертов, наращивание объемов производства уранового концентрата позволит Украине экономить значительные средства.
Кроме того, в Украине есть 23 урановых месторождения с запасами более 200 тыс. тонн.
Как сообщал УНН, по словам эксперта, атомная энергетика выгодна и конкурентоспособна.