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Тридцять країн світу вивчають можливість використання ядерної енергетики

Тридцять країн світу вивчають можливість використання ядерної енергетики

Київ • УНН

 • 11831 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Близько 30 країн вже використовують ядерну енергетику і ще 30 розглядають можливість її введення, так як атомні потужності в процесі їх експлуатації не виробляють практично ніяких викидів парникових газів або забруднюючих атмосферу речовин. Про це під час конференції щодо Паризької кліматичної угоди сказав Глава МАГАТЕ Юкія Амано, передає УНН.

“Одна з ключових проблем, яка стоять перед усіма країнами, полягає в тому, щоб забезпечити достатню кількість енергії для підживлення економічного зростання при веденні роботи щодо пом’якшення наслідків зміни клімату. Ядерна енергетика є однією з найбільш низьковуглецевих технологій для вироблення електроенергії. Близько 30 країн вже використовують ядерну енергетику і ще 30 розглядають можливість її введення ”, - йдеться в заяві гендиректора Агентства.

Він зазначив, що атомні потужності в процесі їх експлуатації не виробляють практично ніяких викидів парникових газів або забруднюючих атмосферу речовин, і в цілому мають дуже низький рівень викидів на протязі всього їх життєвого циклу.

“Ядерна енергетика вже внесла значний вклад у запобігання викидів вуглекислого газу, і вона буде продовжувати робити це”, — сказав Ю.Амано.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, атомна енергетика може вирішити проблему здорожчання електроенергії.

При цьому, за словами експертів, нарощування обсягів виробництва уранового концентрату дозволить Україні економити значні кошти.

Окрім того, в Україні наявні 23 уранових родовищ із запасами понад 200 тис. тонн.

Як повідомляв УНН, за словами експерта, атомна енергетика вигідна і конкурентоспроможна.

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