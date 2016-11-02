Три тысячи патронов полицейские обнаружили в машине в Донецкой области

Так, на стационарном посту в Мангуше полицейские остановили для проверки автомобиль под управлением 32-летнего жителя другой области. Мужчина перевозил мебель в Николаев.

Во время тщательного осмотра в кузове под диваном полицейские обнаружили упаковки с патронами - в общем 3219 штук калибром 7,62 мм и 5,45 мм.

Как пояснил владелец патронов, он выменял их у своих знакомых для "личного использования". Боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу.

Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми устройствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.