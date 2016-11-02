Три тисячі набоїв поліцейські виявили в автівці на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. На Донеччині правоохоронці виявили в автівці три тисячі набоїв, які чоловік намагався перевезти на мирну територію України. Про це УНН повідомили у перс-службі Управління безпеки дорожнього руху.
Так, на стаціонарному посту в Мангуші поліцейські зупинили для перевірки автомобіль під керуванням 32-річного мешканця іншої області. Чоловік перевозив меблі до м. Миколаєва.
Під час ретельного огляду у кузові під диваном поліцейські виявили упаковки з патронами — загалом 3 219 штук калібром 7,62 мм та 5, 45 мм.
Як пояснив володар патронів, він виміняв їх у своїх знайомих для “особистого використання”. Боєприпаси вилучені та направлені на експертизу.
Факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими пристроями) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.