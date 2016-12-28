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Три мультика из цикла "Миша и Лунная Дзвинка" снимут в Украине

Три мультика из цикла "Миша и Лунная Дзвинка" снимут в Украине

Киев • УНН

 • 11460 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Сегодня Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило с Киностудией "Борисфен-C" контракт на производство короткометражных анимационных фильмов "Обед у Лунной Дзвинки", "Неизвестный Миша" и "Дзвинка читает Мишка", принадлежащих к циклу фильмов с общим названием "Миша и Лунная Дзвинка", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госкино.

Отмечается, что государственная финансовая поддержка фильмов составляет 3 млн 224 тыс. 500 грн. Общая стоимость производства фильмов - 3 млн 331 тыс. грн.

Сообщается, что три фильма из цикла "Миша и Лунная Дзвинка" стали победителями Девятого конкурсного отбора Госкино. Автором сценария является Наталья Гузеева, режиссер - Людмила Ткачикова, продюсеры - Михаль Маргулис и Виктор Слепцов.

По сюжету, маленькая девочка, которая живет на Луне, отправляется к Земле, где встречает непослушного Мишку, после чего дети в веселой игре вместе учатся отличать добро от зла.

Как сообщал УНН, десять украинских фильмов получили награды международных конкурсов в этом году.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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