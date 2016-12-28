Три мультики із циклу “Мишко та Мiсячна Дзвiнка” знімуть в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Сьогодні Державне агентство України з питань кіно уклало з Кіностудією “Борисфен-C” контракт на виробництво короткометражних анімаційних фільмів “Обід у Місячної Дзвінки”, “Невідомий Мишко” та “Дзвінка читає Мишка”, що належать до циклу фільмів із загальною назвою “Мишко та Мiсячна Дзвiнка”, передає УНН з посиланням на прес-службу Держкіно.
Зазначається, що державна фінансова підтримка фільмів складає 3 млн 224 тис. 500 грн. Загальна вартість виробництва фільмів — 3 млн 331 тис. грн.
Повідомляється, що три фільми із циклу “Мишко та Мiсячна Дзвiнка” стали переможцями Дев’ятого конкурсного відбору Держкіно. Автором сценарію є Наталія Гузєєва, режисер — Людмила Ткачикова, продюсери — Михаль Маргуліс та Віктор Слєпцов.
За сюжетом, маленька дівчинка, що мешкає на Місяці, вирушає до Землі, де зустрічає неслухняного Мишка, після чого діти у веселій грі разом вчаться відрізняти добро від зла.
Як повідомляв УНН, десять українських фільмів отримали нагороди міжнародних конкурсів цього року.