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Тренера сборной Нидерландов Д.Блинда отправили в отставку

Тренера сборной Нидерландов Д.Блинда отправили в отставку

Киев • УНН

 • 9523 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Главный тренер сборной Нидерландов Блинд отправлен в отставку после поражения от Болгарии (0: 2) в отборочном матче ЧМ-2018, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

"Мы с уважением относимся к работе, которую Данни сделал в сборной. Но поскольку результаты, к сожалению, оставляют желать лучшего, а пробиться на чемпионат мира в России теперь будет сложно, мы считаем, что ему лучше уйти", - заявил директор Футбольной ассоциации Нидерландов Жан-Поль Декосс.

В ответ Д.Блинд отметил случайность результата с болгарами: "Мы были на верном пути. Результат матча в Болгарии - это случайность, на мой взгляд. Жаль, что все так закончилось".

Примечательно, что проигрыш в Софии отодвинул сборную Нидерландов на четвертое место в группе А позади Франции, Швеции и Болгарии.

Сообщается, что в товарищеском матче с Италией, который пройдет в Амстердаме, голландцами будет руководить Фред Грим - помощник Д.Блинда и тренер молодежной сборной.

Напомним, Украина минимально уступила Хорватии.

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