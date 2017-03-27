Тренера сборной Нидерландов Д.Блинда отправили в отставку

"Мы с уважением относимся к работе, которую Данни сделал в сборной. Но поскольку результаты, к сожалению, оставляют желать лучшего, а пробиться на чемпионат мира в России теперь будет сложно, мы считаем, что ему лучше уйти", - заявил директор Футбольной ассоциации Нидерландов Жан-Поль Декосс.

В ответ Д.Блинд отметил случайность результата с болгарами: "Мы были на верном пути. Результат матча в Болгарии - это случайность, на мой взгляд. Жаль, что все так закончилось".

Примечательно, что проигрыш в Софии отодвинул сборную Нидерландов на четвертое место в группе А позади Франции, Швеции и Болгарии.

Сообщается, что в товарищеском матче с Италией, который пройдет в Амстердаме, голландцами будет руководить Фред Грим - помощник Д.Блинда и тренер молодежной сборной.

Напомним, Украина минимально уступила Хорватии.