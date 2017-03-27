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Тренера збірної Нідерландів Д.Блінда відправили у відставку

Тренера збірної Нідерландів Д.Блінда відправили у відставку

Київ • УНН

 • 9523 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Головний тренер збірної Нідерландів Данні Блінд відправлений у відставку після поразки від Болгарії (0:2) у відбірковому матчі ЧС-2018, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.

"Ми з повагою ставимося до роботи, яку Данні зробив у збірній. Але оскільки результати, на жаль, залишають бажати кращого, а пробитися на чемпіонат світу в Росії тепер буде складно, ми вважаємо, що йому краще піти", - заявив директор Футбольної асоціації Нідерландів Жан-Поль Декоссо.

Натоміть Д.Блінд наголосив на випадковості результату с болгарами: "ми були на вірному шляху. Результат матчу в Болгарії - це випадковість, на мій погляд. Шкода, що все так закінчилося".

Примітно, що програш в Софії відкинув збірну Нідерландів на четверте місце в групі А позаду Франції, Швеції та Болгарії.

Повідомляється, що у товариському матчі з Італією, який пройде в Амстердамі, голландцями керуватиме Фред Грім - помічник Д.Блінда і тренер молодіжної збірної.

Нагадаємо, Україна мінімально поступилася Хорватії.

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