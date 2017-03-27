Тренера збірної Нідерландів Д.Блінда відправили у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Головний тренер збірної Нідерландів Данні Блінд відправлений у відставку після поразки від Болгарії (0:2) у відбірковому матчі ЧС-2018, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.
"Ми з повагою ставимося до роботи, яку Данні зробив у збірній. Але оскільки результати, на жаль, залишають бажати кращого, а пробитися на чемпіонат світу в Росії тепер буде складно, ми вважаємо, що йому краще піти", - заявив директор Футбольної асоціації Нідерландів Жан-Поль Декоссо.
Натоміть Д.Блінд наголосив на випадковості результату с болгарами: "ми були на вірному шляху. Результат матчу в Болгарії - це випадковість, на мій погляд. Шкода, що все так закінчилося".
Примітно, що програш в Софії відкинув збірну Нідерландів на четверте місце в групі А позаду Франції, Швеції та Болгарії.
Повідомляється, що у товариському матчі з Італією, який пройде в Амстердамі, голландцями керуватиме Фред Грім - помічник Д.Блінда і тренер молодіжної збірної.
Нагадаємо, Україна мінімально поступилася Хорватії.